これもまた決勝ラウンドへの好材料だ。侍ジャパンは８日のＷＢＣ１次ラウンドＣ組のオーストラリア戦（東京ドーム）に４―３で逆転勝ち。この一戦で?第２先発?を任された隅田知一郎（２６＝西武）が、３回２安打１失点（自責０）の内容で、自らのＷＢＣデビュー戦を飾った。２月２８日の宮崎での強化試合・中日戦以来、久々の出番で「やっと投げられた」と、両軍無得点で迎えた５回からの緊張感ある場面だったが、臆することな