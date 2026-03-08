１次ラウンドＣ組は３連勝で日本の１位が決定。２位をオーストラリア（２勝１敗）、台湾（２勝２敗）、韓国（１勝２敗）の３チームで争うことになる。９日のオーストラリア―韓国でオーストラリアが勝てばオーストラリアの２位が確定する。韓国が勝った場合は３チームが２勝２敗で並び、当該チーム同士の対戦もすべて１勝１敗となるため、失点率が低いチームが２位となる。失点率はこの３チーム間の対戦の失点／アウト数で計算