「英国のウォータースポーツに着想を得た機能性と春夏らしい軽やかさを組み合わせ、洗練されたレイヤリングと鮮やかなカラーアクセントが特徴」（公式サイトより）の【ユニクロ】×【JW ANDERSON（ジェイダブリュー アンダーソン】のコラボ新作が2月下旬に登場。そのなかでも今回は、ハーフジップシャツやトラックパンツ、小物類をご紹介。オレンジやブルーなどの明るいカラ}