◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本４―３オーストラリア（８日・東京ドーム）侍ジャパンの２番手・隅田知一郎投手（西武）が３回２安打７奪三振１失点（自責０）と好投した。直後に吉田が２ランを放って日本が逆転。好投で勝利をたぐり寄せ、「僕で試合は動くだろうなと思っていたので、思い切っていきました。ハードラックな打球が飛んだりして、不運になってしまいましたけど、集中して１人１人投げることができたのでよかった