◇第6回WBC1次ラウンドC組オーストラリア3ー4日本（2026年3月8日東京D）オーストラリアは6回に先制も逃げ切りに失敗し3連勝ならず。3点を追う9回には2本のソロ本塁打で1点差に迫ったが、あと一歩届かず初黒星を喫した。過去に中日で「ディンゴ」の登録名でプレーしたデービッド・ニルソン監督は試合後、「非常に結果は残念だった。世界一のチームを追い詰めた接戦だったが、非常に失望している」とガックリ。先発の右