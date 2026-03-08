俳優の篠原涼子が主演を務め、ジェシー（SixTONES）と藤木直人が共演する日本テレビ系日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン-脱獄まであと××日-』（毎週日曜後10：30〜後11：25）の第7話が、8日に放送された。声優・俳優の山寺宏一がサプライズ出演した。【場面写真】妹を守るため？脅されたと主張する怜治（ジェシー）本作は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた冬木こずえ（篠原）が