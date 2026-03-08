大勢は9回に二発を浴びた(C)Getty Images日本代表「侍ジャパン」は3月8日、第6回WBC1次ラウンドC組のオーストラリア戦（東京ドーム）に4−3で勝利。1次ラウンド3連勝で1位通過を決め、米国マイアミへ向かうことになった。【動画】頼りになり過ぎる侍の4番！吉田正尚の逆転2ランを見るWBC男がやってのけた。試合は5回までともに無失点と重苦しいム―ドの中、試合が動いたのは6回。オーストラリアが足をからめて1点を先制。そ