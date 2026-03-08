岡本は3試合で10打数1安打の打率.100、本塁打ゼロ■日本 4ー3 豪州（8日・東京ドーム）野球日本代表「侍ジャパン」の菅野智之投手（ロッキーズ）は8日、東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドC組のオーストラリア戦に先発した。勝利投手にはなれなかったが、4回4安打無失点と試合を作った。試合後は巨人時代の同僚、岡本和真内野手（ブルージェイズ）をイジる場面もあった。2024年まで