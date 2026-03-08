野球・ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）１次ラウンドＣ組（８日・東京ドーム＝読売新聞社など主催）――日本代表「侍ジャパン」は第３戦で豪州と対戦し、４―３で競り勝った。３連勝でＣ組１位を確定させ、１次ラウンドを突破した。日本は１０日、第４戦でチェコと戦う。約１年半ぶりの東京ドームのマウンド天覧試合に加え、全勝対決。のしかかる重圧を正面から受け止め、菅野が繰り返し口にしてきた言葉がある。