◇第6回WBC1次ラウンドC組日本4ー3オーストラリア（2026年3月8日東京D）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙いすでに準々決勝進出を決めている日本代表「侍ジャパン」は豪州に4-3で勝利。「4番・左翼」で先発出場した吉田正尚外野手（32）が、7回に2試合連続の本塁打となる逆転2ランを放った。台湾との初戦から日本の4番として3試合で打率・500、2本塁打