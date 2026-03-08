NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜午後8時）は、大河ドラマ第65作目で、天下統一を果たした豊臣秀吉の弟、豊臣秀長にスポットを当て、兄弟の絆と共にその生涯を届ける物語。主人公の秀長役を仲野太賀、秀吉役を池松壮亮が務める。■第10回「信長上洛（じょうらく）」信長（小栗旬）はついに美濃を攻略、半兵衛（菅田将暉）は藤吉郎（池松壮亮）の家臣となる。そんな中、足利義昭の使いとして明智光秀（要潤）が信長を訪ねてくる。