SNS総フォロワー数1000万人超のライバー事務所「イズニート」を率いるインフルエンサーの超無課金こと石田拳智氏（29）が8日までに探偵事務所を立ち上げたことを発表した。自身のSNSで明かし「探偵事務所を作りました。公安委員会からも許可を得てます。「人探し」「浮気調査」「不倫調査」「会社横領」「身辺調査」「虐待、ハラスメント」「ストーカー被害」。あらゆるものに対応可能。全国対応です」とつづった。業務は週刊誌の