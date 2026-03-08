侍ジャパン・佐藤輝明内野手（２６＝阪神）が８日のＷＢＣ１次ラウンドＣ組オーストラリア戦（東京ドーム）の８回に代打として出場し、左翼線への適時二塁打をマーク。４―３の僅差勝ちに大きく貢献し「しっかり準備して打席に臨んだ。代打としての難しさもありますが結果が出て良かったです」と試合後に振り返った。「おらがチームの４番打者」が大舞台で結果を残したこともあり、これまであまり代表チームとは縁のなかった阪神