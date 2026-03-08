◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本４―３オーストラリア（８日・東京ドーム）韓国メディアが侍ジャパン・吉田正尚外野手の活躍を称賛した。吉田は「４番・左翼」で先発出場。１点を追う７回２死一塁の場面で決勝の逆転２ランをマークした。２試合連続の一発で、日本人最多となる自身ＷＢＣ４本目の本塁打となった。韓国メディアの「ＯＳＥＮ」は「吉田のホームラン、韓国の希望をよみがえらせる」との記事を掲載。日本が勝利