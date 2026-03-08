◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本４―３オーストラリア（８日・東京ドーム）侍ジャパンの若月健矢捕手（３０）＝オリックス＝が８日、ＷＢＣ１次ラウンド３戦目のオーストラリア戦に「９番・捕手」で先発出場。先発の菅野智之投手（３６）の４回無失点の好投を引き出すなどし、チームの３連勝と１次ラウンド１位通過に貢献した。しかし、自身は痛恨の悪送球で先取点を許した６回のシーンを反省。１死二塁でホワイトフィールド