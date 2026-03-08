野球・ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）１次ラウンドＣ組（８日・東京ドーム＝読売新聞社など主催）――日本代表「侍ジャパン」は第３戦で豪州と対戦し、４―３で競り勝った。３連勝でＣ組１位を確定させ、１次ラウンドを突破した。豪州のニルソン監督は、「世界一のチームをあと一歩のところまで追い詰めたが、結果には失望している。明日（の韓国戦）は勝ちにいく」と話した。