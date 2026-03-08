◇第6回WBC1次ラウンドC組日本4ー3豪州（2026年3月8日東京D）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組の侍ジャパンは4−3でオーストラリアに逆転勝ちし、3連勝で1位突破を決めた。天皇、皇后両陛下と長女の愛子さまが観戦された「天覧試合」。宮内庁によると、野球の国際試合では1966年11月の日米野球以来、60年ぶりとなった。試合前、貴賓室バルコニー席のご一家のお姿が場内アナウンスとバックスクリ