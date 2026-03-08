セリエA 25/26の第28節 レッチェとクレモネーゼの試合が、3月8日20:30にスタディオ・ヴィア・デル・マーレにて行われた。 レッチェはラメック・バンダ（FW）、ニコラ・シュトゥリッチ（FW）、サンティアゴ・ピエロッティ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するクレモネーゼはフェデリコ・ボナッツォーリ（FW）、ジェイミー・バーディ（FW）、ジュゼッペ・