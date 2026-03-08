FAカップ5回戦（ラウンド16）が8日に行われ、サウサンプトンは敵地でフルアムと対戦した。現在、チャンピオンシップ（イングランド2部リーグ）で8位につけるサウサンプトンと、プレミアリーグで10位に位置するフルアムが、フルアムの本拠地『クレイヴン・コテージ』で対戦。サウサンプトンに所属する松木玖生はベンチスタートとなった。試合は序盤からホームチームのフルアムが押し込んでいたものの、22分にはサウサンプトン