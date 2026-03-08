エールディヴィジ第26節が8日に行われ、スパルタ・ロッテルダムはPECズヴォレと1−1で引き分けた。スパルタ・ロッテルダムに所属する三戸舜介は、エールディヴィジで14試合連続のスターティングメンバーに名を連ねたが、チームを5試合ぶりの白星へ導くことはできなかった。前節終了時点で7位と、来季の欧州カップ戦出場を狙える立ち位置につけるスパルタ・ロッテルダムが、13位とボトムハーフに沈むPECズヴォレをホームに迎え