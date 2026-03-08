バルセロナは7日、ラ・リーガ第27節でアスレティック・ビルバオと敵地で対戦し、1−0で勝利を収めた。試合後、現地メディア『ムンド・デポルティーボ』が、スペイン代表MFフェルミン・ロペスのコメントを伝えた。試合は序盤から均衡した展開となり、スコアレスのまま時計の針が進む。それでもバルセロナは68分、フェルミンが中央で相手を引きつけるランニングを見せると、生まれたスペースを同代表MFペドリが見逃さず、最後は