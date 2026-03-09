女子5000メートルで滑走する高木美帆＝ヘーレンフェイン（共同）【ヘーレンフェイン共同】スピードスケートの世界選手権最終日は8日、オランダのヘーレンフェインで短距離から長距離の4種目総合で争うオールラウンド部門が行われ、今大会限りで現役を退く女子の高木美帆（TOKIOインカラミ）が総合3位に入った。後半最初の1500メートルで1分53秒48の2位となり、総合トップで迎えた最終種目の5000メートルは6位だった。佐藤綾乃