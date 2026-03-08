9回に2本のソロで反撃■日本 4ー3 豪州（8日・東京ドーム）オーストラリア代表は8日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドC組の日本戦に3-4で敗れた。侍打線を6回までゼロに抑え、9回は1点差に迫る猛反撃。無念の敗戦となったが、試合後は晴れやかな表情で整列し、侍ジャパンととともに天皇陛下に一礼した。チーム公式X（旧ツイッター）も誇らしげに健闘を称えた。オーストラリア代表は四球で再三の走者を