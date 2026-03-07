Googleスマホ・タブレット「Pixel」シリーズに2026年3月分のソフトウェア更新を提供開始！Googleは3日（現地時間）、スマートフォン（スマホ）など向けプラットフォーム「Android」における月次セキュリティーパッチの2026年3月分を告示しています。また合わせて同社が開発・販売するスマホ「Pixel」ブランドのスマホやタブレットにおいて2026年3月分のソフトウェア更新を同日より提供開始しており、来週にかけて順次提供されると