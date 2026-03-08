◇第6回WBC1次ラウンドC組日本4ー3オーストラリア（2026年3月8日東京D）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う野球の日本代表「侍ジャパン」はオーストラリアと対戦。4−3で逆転勝利を収め、通算成績3勝0敗の同組1位を確定させた。岡本和真内野手（29＝ブルージェイズ）は「5番・三塁」でスタメン出場し、好守でチームを盛り立てた慣れ親しんだ東京ドー