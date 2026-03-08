◇第6回WBC1次ラウンドC組日本4―3オーストラリア（2026年3月8日東京D）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う野球の日本代表「侍ジャパン」はオーストラリアに4―3で勝利した。「7番・二塁」で先発出場した牧秀悟内野手（27＝DeNA）は自己犠牲の精神があふれる進塁打で勝利に貢献した。1点リードの8回無死一塁、代走に周東が送られた場面。打席の牧は3