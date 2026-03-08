MBS・TBS系『日曜日の初耳学』（毎週日曜後10：00）の番組開始10周年を記念したビッグイベント『初耳学フェス2026 〜春に聴きたい曲で「今」をポジティブに〜』の全貌が8日、発表された。『日曜日の初耳学』林修＆妻・林裕子先生の2ショット2024年の初開催では、3万5000人超を動員。今年は会場を東京・渋谷の国立代々木競技場第一体育館にパワーアップ。新生活が始まる4月を最高の気分で迎えてもらいたいと、3月25日水曜日に