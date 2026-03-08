東京・台場の交差点で8日、トラックと乗用車の事故やバスの追突事故が相次ぎました。午前7時過ぎ、港区台場の東京湾岸道路の交差点でトラックと乗用車が衝突しました。また、午後1時半ごろには同じ交差点で回送中のバスが乗用車に追突する事故がありました。いずれもけが人はいませんでした。警視庁によりますと、バスの追突事故では運転手の前方不注意の可能性もあるとみられています。現場は交通量が多く見通しの良い交差点で、