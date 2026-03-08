◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本４―３オーストラリア（８日・東京ドーム）日本がオーストラリアに逆転勝利して、初戦から３連勝でＣ組１位での１次ラウンド突破を決めた。今大会初めて２番として起用された鈴木誠也外野手は、２打数ノーヒットながら１打点を挙げ、勝利に貢献した。２点リードの８回には１死二、三塁の場面で、直前の１番・大谷翔平投手が申告敬遠。自身との勝負を選んだ相手の満塁策には「全然。なんとも思