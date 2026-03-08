◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本４―３オーストラリア（８日・東京ドーム）日本がオーストラリアに逆転勝利して、初戦から３連勝でＣ組１位での１次ラウンド突破を決めた。１点を追う７回、４番の吉田正尚外野手が決勝の２号逆転２ランを放つと、２−１の８回１死、三塁では代打で出場した佐藤輝明内野手が適時二塁打を放ってＷＢＣ初打点をマークした。デーゲームで台湾が韓国を破ったためＣ組２位以内が確定し、６大会連続