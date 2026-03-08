◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本４―３オーストラリア（８日・東京ドーム）侍ジャパンの大谷翔平投手（３１）＝ドジャース＝が８日、ＷＢＣ１次ラウンド３戦目となるオーストラリア戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。０―０の４回２死満塁で迎えた第３打席。左腕タウンゼントの４球目で二塁走者・牧が飛び出しており、捕手からの送球でタッチアウトになった。まさかのけん制死に東京ドームは悲鳴に包まれた。日本側のチャレンジも