野球・ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）１次ラウンドＣ組（８日・東京ドーム＝読売新聞社など主催）――日本代表「侍ジャパン」は第３戦で豪州と対戦し、４―３で競り勝った。３連勝でＣ組１位を確定させ、１次ラウンドを突破した。終盤に代打で登場した佐藤が、自らのバットで重苦しい空気を切り裂いた。１点リードの八回一死一、三塁で若月に代わって打席に立つと、初球をはじき返して左翼線への適時二塁打とし