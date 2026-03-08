ばんえい競馬の重賞「第47回ポプラ賞」（BG3）は8日、帯広競馬の11Rで行われた。1番人気スターイチバン（牡4＝坂本東）が重賞3勝目を飾った。鞍上の阿部優哉（21）は重賞初制覇。デビューから93日目での重賞勝利は金田利貴が記録した205日を更新、騎手の重賞最短勝利記録となった。自身の重賞初勝利に阿部は「とてもホッとしています。馬場が少し軽く感じましたがハンデをもらっていたので、自分のペースで先行して行けたらと