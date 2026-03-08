◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本４―３オーストラリア（８日・東京ドーム）侍ジャパン・佐藤輝明内野手（阪神）が代打で出場し、逆転勝利を引き寄せる適時二塁打をマークした。１点リードの８回１死一、三塁。右腕・ハンプトンが投じた初球の変化球を左翼線に運んだ。二塁ベース上で万雷の拍手を浴び、喜びに沸く一塁ベンチに向かって“お茶たてポーズ”。「積極的にいくのは自分の持ち味なので、そこが出せて良かったなと思