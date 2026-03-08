６回に先制点を奪ったオーストラリアだったが、７回にＲソックスの吉田正尚に逆転２ランを被弾し、侍ジャパンに勝ち越しを許した。さらに８回は押し出し四球など救援陣が粘れずに２失点。９回には抑えの大勢には２発を浴びせて１点差まで詰め寄ったが、逆転はならず。結果的には、計１２個の四球を与えるなど制球難が響いた形。３連勝を逃したニルソン監督は「この試合の結果は非常に残念に思っている。途中までは競り合った展