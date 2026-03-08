【コルティナダンペッツォ（イタリア）＝読売取材団】第１４回冬季パラリンピックのミラノ・コルティナ大会は第３日の８日、スノーボードクロス男子下肢障害ＬＬ１決勝で、前回北京大会７位の小須田潤太（オープンハウス）は４位となってメダル獲得を逃した。小栗大地（ＳＣＳＫ）は準決勝で敗退し、７位。同女子下肢障害ＬＬ２の坂下恵里（三菱オートリース）は８位だった。日本選手団の旗手も務めたエースの小須田がスノーボ