バスケットボールのりそなＢリーグ１部（Ｂ１）ＳＲ渋谷が８日、ホームの仙台戦で９２―８２と快勝。日本代表のジョシュ・ホーキンソンが両チーム最長となる３２分３４秒プレーし、チーム２番目の２０得点を挙げて勝利に貢献した。この日は第１クオーター（Ｑ）から先発出場し、ファウルをもらい倒れ込みながらもシュートを決める場面もあった。チームは第２Ｑで逆転を許すも第４Ｑの序盤で追いついた。その後はホーキンソンも