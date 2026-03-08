侍ジャパンは８日、ＷＢＣ１次ラウンドＣ組のオーストラリア戦（東京ドーム）に４―３で勝利しＣ組１位での準々決勝進出を決めた。前回王者をあと一歩まで追い詰めたオーストラリアのデービッド・ニルソン監督は「世界一のチームと渡り合いましたが、残念な結果に失望しています」と悔しそうな表情を浮かべた。先発・マクドナルドが３回無失点と好投。台湾、韓国との２試合で２１得点の侍打線に６回まで得点を許さなかったが７