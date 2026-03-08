伊勢崎オートの「第４７回東京スポーツ杯」が９日、開幕する。Ｖ候補の１人・浅倉樹良（２６＝伊勢崎）は前節の浜松ＳＧ全日本選抜の初日、落因で失権した。「永井（大介）さんをはじめ、多くの方に迷惑をかけた。エンジン状態と自分がリンクしてなくて、位置を守ろうと焦ってしまった」と反省の弁。今節は無理せず戦えるように、機力を万全の状態にするつもりだ。前検日は「風が強くてみんな乗れてなかったけど、自分は普通