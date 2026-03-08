天皇ご一家は、東京ドームでWBCの試合を観戦されました。ブルーを基調とした装いの天皇皇后両陛下と長女・愛子さまは、午後5時半ごろ、東京ドームに到着し、関係者の出迎えを受けられました。ご一家が貴賓席に向かうと会場は大きな歓声に包まれ、笑顔で会釈し応じられました。観戦されたのは、WBC=ワールドベースボールクラシックの1次ラウンド日本対オーストラリア戦です。3年前のWBCで、侍ジャパンの監督だった栗山英樹さんが説