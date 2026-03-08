春のひんやりスイーツにぴったりな新作アイスが「ガリガリ君」シリーズから登場しました。今回発売されたのは、果汁感を楽しめる「大人なガリガリ君もぎたてぶどう」と、懐かしい味わいの「ガリガリ君メロンソーダ」。どちらもガリガリ食感のかき氷入りで、爽やかな味わいを楽しめるのが魅力です。家族や友人とシェアできるマルチパックなので、春のおやつタイムやおうち時間にもぴったりなアイスです♡