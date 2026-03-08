■ミラノ・コルティナパラリンピック男子スノーボードクロス下肢障害重度クラス（SB-LL1）決勝ラウンド（日本時間8日、コルティナ・パラ・スノーボードパーク）男子スノーボードクロスの決勝ラウンドが行われ、パラリンピック2大会連続出場の小須田潤太（35、オープンハウス）は下肢障害重度クラス（SB-LL1）で4位に入った。メダルにはあと一歩届かなかった。同クラスの小栗大地（45、SCSK）も7位入賞を果たした。スノーボード