野球・ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）１次ラウンドＣ組（８日・東京ドーム＝読売新聞社など主催）――日本代表「侍ジャパン」は第３戦で豪州と対戦し、４―３で競り勝った。３連勝でＣ組１位を確定させ、１次ラウンドを突破した。台湾は延長タイブレイクの末、韓国に勝利した。日本は１０日、第４戦でチェコと戦う。日本４―３豪州日本が逆転勝ちで３連勝を飾った。六回に若月の失策で先制を許したが、七回