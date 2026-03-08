ノルウェーの首都オスロにあるアメリカ大使館で8日未明、爆発がありました。地元警察によりますと爆発は8日午前1時ごろ、オスロ西部にあるアメリカ大使館の領事部の入り口で発生しました。爆発により建物の一部が軽微な損傷を受けたものの、けが人は確認されていません。現地メディアによりますと、警察は大使館を狙った可能性もあるとみて、中東をめぐる情勢も視野に捜査し、爆発に関与した人物の特定を進めています。