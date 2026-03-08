Image: Shutterstock こんなに想い焦がれているのに、会いたくて会いたくて震えているのに会えない。なんで会えないの？ ねぇ、宇宙人、なんで会えないの？フェルミのパラドックス我々地球人は、地球外生命体を長い間探し続けています。なのに会えないし、向こうからもアプローチしてこないなんて、もしかして宇宙人なんてそもそも存在しないのでしょうか。イランはテヘランにあるシャリフ工