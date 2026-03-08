魚類学者でタレントのさかなクン（50）が、8日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演し、魚よりも先に興味を持ったものについて明かした。魚に関する知識に長け、2010年には絶滅したとされていた魚を発見。学界を驚かせた。現在は東京海洋大学の客員教授を務める。大の魚好きではあるが、最初に興味を持ったのは何とトラックだったという。番組では、さかなクンが5歳の時に描いたというトラック