【ヘーレンフェイン（オランダ）共同】スピードスケートの世界選手権は8日、オランダのヘーレンフェインでオールラウンド部門が行われ、女子の高木美帆（TOKIOインカラミ）は1500メートルで2位となり、総合首位で最終種目の5000メートルに進んだ。