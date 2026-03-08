【ロンドン＝横堀裕也】ロイター通信によると、ノルウェー首都オスロの米国大使館付近で８日午前１時頃、爆発があった。負傷者などはいない模様だ。現地の警察当局は、「米国大使館が意図的に狙われた恐れがある」との見方を示しており、米軍などによるイラン攻撃に絡んだテロ行為である可能性も視野に捜査を進めている。