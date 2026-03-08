ボートレース戸田の「スカパー！・ＪＬＣ杯戸田ルーキーシリーズ第５戦」は８日、２日目を開催した。楠将太郎（２４＝埼玉）が好リズムだ。１Ｒで逃げ切ると、後半８Ｒでは５コースから外をブン回して２着を確保。ここまで３走して２勝、２着１本で予選を折り返した。仕上がりについては「初日よりは乗りやすくなったけど、道中の乗りやすさがまだもう少しですね。水面のせいもあるのかもしれないけど、安定板が外れてどうか