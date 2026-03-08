歌手の松山千春が８日、自身がパーソナリティーを務めるＦＭＮＡＣＫ５「松山千春ＯＮＴＨＥＲＡＤＩＯ」（日曜・午後９時）に生出演。青学大の原晋監督が同日に５９歳の誕生日を迎えたことに言及した。松山は番組内で「さて今日、３月８日誕生日の方、おめでとうございます」と切り出した。続けて「そんな中で青山学院大学の男子長距離、陸上のほうだな。長距離ブロックの監督をされている原晋さん、原監督だな。彼が